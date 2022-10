Jan Borysewicz: Nie umiem udawać. Żyłem jak rockandrollowiec. Teraz odważyłem się wszystko opowiedzieć

Staram się nad sobą pracować, ale prowadzenie takiego kombajnu to wyzwanie, ciągła walka o to, by było lepiej. Kiedy rozmawiam z chłopakami i coś nie wychodzi, to tłumaczę im, że nie wyżywam się, nie chcę zrobić przykrości, tylko chcę, by zespół był jak najlepszy i żebyśmy my mieli jeszcze lepiej. Rozumieją to, choć z roku na rok stawiam poprzeczkę coraz wyżej. Ci, którzy ze mną pracują wiedzą, że jestem wymagającym szefem. A jesteśmy na tyle zgranym zespołem, że nie mam zamiaru już niczego zmieniać do końca naszego istnienia.