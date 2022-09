Komentarze po wyroku Trybunału UE. "Nadal będziemy grać nasze dawne przeboje"

W dalszej kolejności S. Łosowski wniósł skargę przeciwko EUIPO do Sądu Unii Europejskiej, który to sąd wyrokiem wydanym w dniu dzisiejszym oddalił skargę S. Łosowskiego. Oznacza to, że S. Łosowski stracił prawo do znaku towarowego KOMBII nr 012534491. Innymi słowy nie przysługuje mu wyłączne prawo do posługiwania się znakiem towarowym. Nie należy tego jednak mylić z prawem do nazwy zespołu, które nie było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu UE, gdyż może być rozstrzygane tylko przez sąd powszechny".