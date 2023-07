Lanberry: Teraz mogę powiedzieć to szczerze. Jestem szczęśliwa

Mogę to teraz szczerze powiedzieć – jestem autentycznie szczęśliwa. Cały czas do tego szczęścia dążyłam. Czy to wtedy, kiedy byłam sama, czy teraz, kiedy jestem w bardzo szczęśliwej, zdrowej relacji. Zawsze powtarzam, czy to w wywiadach, czy w piosenkach, że na zdrowych relacjach zależy mi najbardziej. Przede wszystkim tej ze samą sobą. Staram się dbać o tę relację każdego dnia. Przyglądam się sobie, analizuję, co jest moim problemem, co wyzwaniem, a co zwyczajnie jest dla mnie dobre.