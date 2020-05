Lori Loughlin przyzna się do winy. Jest oskarżona o łapówkarstwo

W głośnym skandalu pojawiło się także nazwisko Williama "Ricka" Singera, właściciela firmy, która zajmuje się rekrutacją do szkół wyższych. Według doniesień miał on budować fałszywe profile kandydatów, których kreował jako najlepszych sportowców. Następnie negocjował z trenerami z danych uczelni, by przyjęli ich do reprezentacji szkolnych.