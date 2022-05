Mrozu: W końcu zrzuciłem z siebie presję. Działam na własnych zasadach

Kiedy tworzysz, naturalnie wyrzucasz z siebie pewne emocje. Dla mnie praca jest jednocześnie pasją, zabawą. To niesamowite uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz kreować brzmienie i do tego takie, do którego chce ci się tańczyć. Kiedy wymyśliliśmy z chłopakami "Złoto", to ze dwie godziny sami tańczyliśmy do niego na dywanie. Ale to, że potrafimy się bawić muzyką, nie zmienia faktu, że traktujemy to, co robimy bardzo poważnie.