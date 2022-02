Sarsa: Otrzepałam się z cukrowej posypki. Musiałam wyrzucić z siebie frustracje

Sarsa: Przy tworzeniu "Runostanów" spotykałam się często z opiniami, że mój czwarty album to totalne zaskoczenie. Bo jak to?! Sarsa, która wspięła się na popowy szczyt, nagle skręciła w stronę alternatywy? W końcu sama wkręciłam się w tę narrację, przyznając, że to wolta. Ale tak naprawdę to żadna wolta, a naturalna kolei rzeczy i swoisty powrót do muzycznych korzeni.