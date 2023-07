Polacy zachwyceni. Tym razem ani słowa o Ukrainie

Tym razem Sting postawił jednak tylko i wyłącznie na swoją muzykę, którą tworzy już prawie 50 lat. 20 lipca w Tauron Arenie Kraków brytyjski muzyk wystąpił w ramach trasy koncertowej "My Songs" promującej płytę z jego najsłynniejszymi utworami w nowych opracowaniach. Na początku widzowie usłyszeli piosenkę "Massage in a Battle", chwilę później "Every Little Thing She Does is Magic". Dwa genialne kawałki z repertuaru zespołu "The Police", którego Sting był liderem na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, od razu porwały publiczność zgromadzaną w krakowskiej arenie.