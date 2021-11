Raczek miażdży film o Jędrusik. Porównał go do serialu TVP o Osieckiej

- To nie było takie proste, to nie była zemsta za odrzucone zaloty, to było coś dużo większego i dużo bardziej politycznego. (...) Kiedy ją poznałem już pod koniec jej życia, była schorowana, gruba i nieatrakcyjna, biust miała duży, ale już nie falował. Już nie było dekoltów, tylko była zapięta pod brodę. Miała kłopoty z sercem, astmą, cudem wchodziła na drugie piętro po schodach. Taką ją poznałem. Zawsze nosiła krzyż i chodziła do kościoła, była bogobojna. To wszystko składa się na nie taką lewicowość, nie taki feminizm, to wszystko wymyśliła sobie pani Katarzyna Klimkiewicz - grzmi Raczek.