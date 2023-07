Śmierć Sinead O'Connor. Młynarska o chorobie gwiazdy

"Mój ojciec chorował na CHAD. I do dziś, choć od lat nie ma go już z nami, dotykają mnie (i wiele innych osób) konsekwencje jego długiego życia z tą chorobą i wyborów, jakie pod jej wpływem podejmował" - pisze dziennikarka i punktuje, że choroba taka jak CHAD, czy depresja może dotknąć absolutnie każdego. "Nikt jej sobie nie wybiera. I nikt bliski chorej osoby nie wybiera sobie życia w rytmie nawrotów. To są straszne sytuacje. Potworny, latami trwający stres" - dodaje.