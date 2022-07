Young Leosia na Open'erze. "Cały kraj się jara jej bibką"

To pokolenie, jak każde ma swoje problemy, o których śpiewa swoim językiem. Co prawda, z tego co zrozumiałem, głównym problemem polskich młodych kobiet jest fakt, że policja czepia się ich za jaranie marihuany, ale co ja tam wiem. Może tak naprawdę największym problemem młodych Polek jest fakt, że czepiają się ich dziadersi tacy jak ja, przychodzą niepotrzebnie na koncert, który nie jest dla nich i potem próbują to ogarnąć i opisać?