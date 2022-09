Zagadka śmierci Bohdana Gadomskiego. Zeznania ratownika rzucają nowe światło

Tabloid ujawnił też zeznania lekarza karetki, która przybyła na wezwanie do mieszkania Gadomskiego, gdzie znaleziono go nieprzytomnego, w stanie niewydolności oddechowej i krążeniowej. Przed sądem Lechosław Dorożała opowiadał, że dwaj mężczyźni, których zastał w mieszkaniu i którzy wezwali pogotowie, sprawiali wrażenie kompletne nieprzygotowanych do opieki nad osobą chorą na cukrzycę. Zauważył, że nie posiadali tzw. pena, specjalnego urządzenia, którym można podać precyzyjną dawkę insuliny. To zastanowiła medyka. "Podejrzewałem, że może podano za dużo jednostek" — przytacza jego słowa przed sądem "Fakt".