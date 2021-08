Artur Rojek: Stąpamy po bardzo cienkiej linii

Nie, tu chodzi o coś innego. W zasadzie od początku festiwalu, czyli od 2006 r., mniej lub bardziej wykorzystywaliśmy formułę OFF Club. Organizowaliśmy w różnych miejscach w Polsce imprezy, które miały łączyć kolejne edycje festiwalu. To był cykl koncertów, na których grały wszystkie zespoły mieszczące się w estetyce OFF-a. W tym roku nie mogliśmy tak funkcjonować, więc przenieśliśmy koncerty do sieci. A OFF Country Club to po prostu mini wersja OFF Festivalu, nawiązująca do amerykańskiej tradycji ekskluzywnych country clubów. Choć nazwa jest dość przewrotna, bo OFF jest zaprzeczeniem ekskluzywności.