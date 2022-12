Bela Komoszyńska: Myślę, że wszyscy przeżywamy teraz renesans. Potrzebowaliśmy tego

Dokładnie tak. Akceptacja siebie jest cholernie trudna i rzadko zdajemy sobie sprawę, jak radosny to moment, kiedy w końcu nastąpi. Nawet, jeśli to tylko chwila, to jest to moment niesamowitego uwolnienia, swobody. Dla mnie miłość i wolność to jedno i to samo. Ponieważ moje życie prywatne płynnie przenika się z muzyką i każda nowa płyta to dla mnie jakiś kolejny etap w życiu, to tak, ta opowiada o akceptacji siebie. Pełnej. Dużo pracowałam nad uświadomieniem sobie, jak trudno pokochać siebie. Przyjąć, że wszystkie emocje są wspaniałe, i te świetliste, i te ciemne. Dopiero moment akceptacji tej pełni daje poczucie wyzwolenia.