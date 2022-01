Dalida. Jej mężczyźni odbierali sobie życie, ona sama w końcu też się poddała

Wysoka, szczupła, z burzą czarnych włosów i przeszywającym spojrzeniem, Iolanda jest pięknością, na którą nie sposób nie zwrócić uwagi. W 1950 r. Dalida zdobywa tytuł Miss Ondine, a cztery lata później staje się rzecz niezwykła: córka włoskich imigrantów zostaje wybrana na Miss Egiptu. Sukces w konkursie otwiera jej drzwi do kariery filmowej, o której marzyła od dziecka. Kilka ról w egipskich produkcjach nie wyczerpuje jednak jej ambicji - Iolanda marzy o Paryżu. W Wigilię 1954 r. po raz pierwszy wsiada do samolotu, a na lotnisku we francuskiej stolicy wreszcie widzi prawdziwy śnieg.