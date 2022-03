Fani szturmują pytaniami piosenkarki z Tatu. Domagają się, by zabrały głos ws. wojny w Ukrainie

"Wasz drogi prezydent zabija ludzi i małe dzieci na Ukrainie. Armia rosyjska bombarduje miasta, szpitale i przedszkola. Dzieci rodzą się w piwnicach. Ukraińcy próbują uciec na zachód do Polski, Słowacji, Czech, a nie do Rosji. Obudź się!" – to tylko mały wycinek komentarzy.