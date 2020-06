"Zaraza" Kazika już nikogo nie obali?

Nowa płyta Kazika zatytułowana - bardzo adekwatnie do sytuacji - "Zaraza", ukaże się w najbliższy piątek. Jest dziś - z oczywistych przyczyn - jednym z najbardziej oczekiwanych albumów tego roku.

Nie może być inaczej: ta płyta będzie odczytywana przez pryzmat piosenki " Twój ból jest lepszy niż mój", o wizycie Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzach . I to może stać się jej przekleństwem. Bo zdecydowanie nie jest to śpiewnik anty-PiSowski, a Kazik swoimi tekstami nie realizuje tu niczyjego politycznego programu, poza swoim.

Żaden inny utwór z tego albumu nie odnosi się tak bardzo wprost do jakiejś konkretnej, bulwersującej sprawy, choć niezadowoleni z tego, co się dziś dzieje w Polsce, na pewno znajdą tu sporo słów dla siebie. Słów potwierdzających ich wsciekłość - takich jak te o tym, że "władza-prostytutka dla ludu gaz i kule ma", ale także słów, które mogą ich lekko pocieszyć, jak choćby te z utworu "Hania i Hela", który jest wyznaniem miłosnym artysty do swoich... wnuczek.