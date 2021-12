Kosmetyki Weroniki Rosati są drogie, ale warte swojej ceny. Zobaczcie efekty

Zarówno serum liftingujące, jak i balsam brązujący to bardzo udane kosmetyki. Są drogie, ale jak już wspomniałam, warto wypatrywać promocji. Według mnie można też kupić sam balsam i stosować go na twarz (mieszałam go z kremem na noc Veoli i nic mnie nie uczuliło). Dodatkowy plus za wydajność, szklane opakowania oraz wegańskie i bezpieczne formuły.