Nigdy nie była tak szczera. Na nowej płycie "30" Adele wyśpiewała żałobę po złamanym sercu

"Easy On Me" to już powrót do dobrze znanej Adele. Tej, która znakomicie sprawdza się w monumentalnych balladach. Tych zresztą nie brakuje. Adele z właściwą dla siebie wrażliwością i empatią rozlicza się z własną przeszłością. Z okresem, w którym czuła się jeszcze "jak dziecko", najpewniej nie przewidując do końca, z czym będzie się wiązało dorosłe życie. Które - tu można byłoby wyczytać między wierszami - przyszło właśnie zbyt szybko. Zanim zdążyła świadomie "wybrać to, co zdecydowała się zrobić".