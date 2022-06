Wybierasz się na Open'era? Przygotuj się na astronomiczne ceny za nocleg

Puste mapy, wysokie ceny

Warto sprawdzić, jak to wygląda. Jedna z popularnych aplikacji do szukania noclegów, w terminie festiwalu, pokazuje mapę: noclegów jest bardzo mało i są drogie. W centrum Gdyni widnieje jedynie dziesięć ofert. Średnia cena: ponad 750 zł za noc w dwuosobowym pokoju. Nie ma żadnej oferty poniżej 500 zł, jest za to kilka powyżej 1000 zł, a jedna przekracza nawet 1250 zł. Co oznacza, że za noclegi na cały festiwal trzeba zapłacić ponad 5 tys. zł.