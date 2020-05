To nie koniec afery. Jest kolejne, ważne oświadczenie w sprawie Trójki

Polska wchodzi od jednej afery w drugą. Niedawno tematem nr jeden były wybory prezydenckie, teraz opinię publiczną rozgrzewa to, co wydarzyło się ostatnio w radiowej Trójce. Piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" została rzekomo ocenzurowana w Polskim Radiu, które broni się, że głosowanie słuchaczy zostało zmanipulowane. W konsekwencji ze stacją pożegnał się Marek Niedźwiecki, a ostatnia wypowiedzenie złożyła Agnieszka Szydłowska. To nie koniec.