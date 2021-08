Emil Stępień ścigany przez wierzycieli, Doda ma być przesłuchiwana w prokuraturze. "Gazeta Wyborcza" opisuje, jak małżonkowie robili swoje filmy

Szumnie zapowiadany film Emila Stępnia i Dody "Dziewczyny z Dubaju" trafi do kin w listopadzie. Artystka od dawna zapewnia, że premiera będzie skandalem, a ujawnione w filmie rewelacje zdyskredytują wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Wygląda jednak na to, że prawdziwym skandalem można nazwać to, jak działa producencka firma Emila Stępnia. Grzegorz Szymanik ujawnił na łamach "Dużego Formatu" kulisy działalności byłego męża Dody. Dotarł do kilku inwestorów, którzy mieli być oszukani przez producenta, mamieni wizją wysokich zysków. I stracili pieniądze.