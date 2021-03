Polskie celebrytki oszukane "na policjanta". Lewandowska ostrzega

Niemal milion złotych straciły polskie aktorki oszukane metodą "na policjanta". Kobietom mówiono, że biorą udział w policyjnej zasadzce wymierzonej w przestępczość bankową. Do osób, których nie udało się oszustom naciągnąć, należą m.in. Lara Gessler i Anna Lewandowska. Znana trenerka fitness wykorzystując swoją popularność, zaapelowała, by nigdy nikomu nie wierzyć na słowo podczas rozmowy telefonicznej. Inspektor Mariusz Ciarka z KGP w rozmowie z WP dodał, by w razie takiego dziwnego telefonu z prośbą o pieniądze poradzić się sąsiada, który pozwoli na trzeźwo ocenić sytuację i rozpoznać złodzieja.

