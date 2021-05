Tomasz Organek: brak kontaktów międzyludzkich wpływa na nas destrukcyjnie

Tomasz Organek gościł w programie Newsroom WP. W rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą przyznał, że jak wielu artystów wyczekuje odmrożenia koncertów i spotkań na żywo z fanami. Nie tylko w kontekście powrotu do pracy, ale właśnie spotkania z człowiekiem i tworzenia wspólnoty, którym wydarzenia artystyczne sprzyjają. Muzyk podkreślił, że są potrzebne właśnie teraz, kiedy wiele osób mierzy się z kryzysem psychicznym, czy to wywołanym Covid-19, czy troską o bliskich i pracę. Koncerty mogą być jednym ze sposobów na „wytrzęsienie” zalegających złych emocji. – Tych napięć było bardzo dużo, związanych z troską o nasze życie, zdrowie. A to nie jest błaha sprawa, bo wiele osób ciężko to przechodzi. Moja bardzo bliska osoba odeszła z powodu Covidu, wiele innych wciąż odchodzi, poza tym koronawirus ma też duży wpływ na układ nerwowy, a statystyki podają przecież, jak oblegani są psychiatrzy i psychologowie – mówi. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.

