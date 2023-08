Obiecali, że nie zapomną. Tysiące Polaków oddało hołd zmarłemu

Depeche Mode, oprócz pięciu utworów z płyty "Memento Mori", zagrał w Krakowie swoje największe przeboje z "Enjoy the Silence", "Never Let Me Down Again", "Personal Jesus" na czele. Gdy w repertuarze pojawiały się takie kawałki, jak "I Feel You", "John the Revelator" czy kapitalny remix utworu "A Pain That I’m Used To" (lepszy od oryginału?), koncert nabierał bardzo rockowego charakteru. Gdy wychodził Martin Gore do swoich solowych piosenek, zapalały się latarki w telefonach. Zgodnie z planem i oczekiwaniami widzów.