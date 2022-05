Lady Gaga przedstawia nowy teledysk do singla "Hold My Hand" z nadchodzącego filmu "Top Gun: Maverick".

Soundtrack "Music From The Motion Picture Top Gun: Maverick", na którym poza "Hold My Hand" Lady Gagi znajdą się piosenki "I Ain’t Worried" OneRepublic, "Great Balls of Fire (Live)" Milesa Tellera czy klasyk "Danger Zone" Kenny’ego Logginsa, ukaże się 27 maja. Tego samego dnia do polskich kin trafi obraz "Top Gun: Maverick".