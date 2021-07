Niezwykły koncert dla Romualda Lipko. Budka Suflera zagra największe hity!

"Mija prawie półtora roku, kiedy umarł Romek, mój mąż – Romuald Lipko. Świat się dla mnie zatrzymał, ale życie toczy się dalej. Ulice i domy wciąż pozostają te same, kwiaty są takie same, drzewa – trochę większe… Miasto Romka – Lublin. Tu się urodził, chodził do szkoły, miał swoje wydeptane ścieżki, ulubione miejsca, tu miał swoich kolegów, znajomych i przyjaciół. Tu pracował i tworzył swoją muzykę. Mimo częstych wyjazdów, licznych podróży – zawsze wracał do swojego domu, do Lublina. Każdy z nas pragnie zostawić po sobie ślad nie tylko w pamięci najbliższych. Romkowi to się udało poprzez muzykę, którą tworzył. Władze Lublina, wyrażając uznanie dla jego twórczości i silnego związku z naszym miastem, postanowiły uhonorować mojego męża, nadając Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim jego imię. Jestem wdzięczna za takie uczczenie pamięci Romka. Serdecznie zapraszam na koncert wszystkich lublinian, którzy niezwykle pięknie pożegnali mojego męża" – mówi Dorota Mazurkiewicz-Lipko.