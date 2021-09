2Cellos powraca do Polski!

2Cellos to niezwykły duet chorwackich wiolonczelistów. Stjepan Hauser i Luka Sulić odebrali klasyczne wykształcenie, ale gigantyczny sukces odnieśli w 2011 roku dzięki nagraniu i umieszczeniu na YouTube przeboju Michaela Jacksona "Smooth Criminal". Od tamtego czasu duet wypracował markę dzięki swojemu dynamicznemu stylowi gry. W ich interpretacjach hity: "The Show Must Go On" czy "Livin’ On A Prayer" brzmią zupełnie inaczej. Liczba wyświetleń wideoklipów 2CELLOS na YouTube sięgnęła już ponad 1,3 miliarda razy, a na platformach streamingowych pobrano ich muzykę już około miliard razy. Zespół ma 5,5 miliona subskrybentów na YouTube i sprzedał ponad milion biletów na swoje koncerty. Również w Polsce duet ma tysiące wielbicieli.