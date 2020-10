Informacja prasowa

Dzieci to aż dzieci, czyli propozycje dla najmłodszych od Lasocki i Nelli Blu

To nieprawda, że dzieci to tylko dzieci! Najnowsze kolekcje od Lasocki Kids, Lasocki Young i Nelli Blu to hołd złożony najmłodszym. Liczą się tylko maksymalna wygoda, najlepszy styl i najwyższa jakość!

Jak rodzinna, beztroska zabawa, to najlepiej na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą. Ze wspomnieniem minionego lata na twarzy i uśmiechem na ustach. Jako że aura bywa już kapryśna, warto uzbroić nasze pociechy w ciepłe, komfortowe i stylowe obuwie. W jesienno-zimowym sezonie doskonale odnajdą się propozycje od Lasocki Kids i Lasocki Young. Na przykład karmelowe botki w stylistyce traperów - z bocznym suwakiem, przyjemnym kożuszkiem i grubymi wiązaniami. Niezawodne okażą się również bardzo stylowe, ozdobione sprzączkami i dżetami botki w rockowej stylistyce. Inna ich odsłona to wersja z bocznym suwakiem, gładkim czubkiem i przeszyciami, najlepiej w kolorze dojrzałego, czerwonego liścia klonu. Idealnym boho akcentem będą ciemnobeżowe kowbojki z frędzlami. Z kolei camelowe trapery na wzmacnianej, obszernej podeszwie to bardzo gustowna propozycja dla młodych modnisiów. Nelli Blu sięga po nieco odmienny, bardziej śmiały klimat. Odbywamy tu bowiem podróż od kolorowych glanów z krzykliwymi cekinami i wiązaniem na kokardę, przez militarne botki z krokodylim printem, lśniące trapery w kolorach wyblakłego różu i ceglastym, aż po klasyczne, czarne sztyblety. Warto również zwrócić uwagę na kozaczki: w kolorze głębokiego oceanu, z wysokim wiązaniem i grubym, swetrowym wykończeniem cholewki albo te krucze - z połyskiem i białym obszyciem podeszwy. Ponad wszystko jednak Nelli Blu przez przypadki odmienia czarne botki, bawiąc się ich różnorodną formą, zdobieniami i akcesoriami. Produkty z jesienno-zimowej kolekcji Lasocki Kids, Lasocki Young i Nelli Blu są dostępne na www.ccc.eu oraz w sklepach stacjonarnych CCC.

