Il Volo zaśpiewa do muzyki Ennio Morricone

Piosenki we włoskim wykonaniu i filmowe klasyki, nie tylko w klimacie westernów, to bardzo harmonijne połączenie. Do takiego samego wniosku doszli pomysłodawcy albumu, w którym Il Volo oddało hołd wielkiemu kompozytorowi muzyki filmowej Ennio Morricone. Dobrze znane utwory z filmów zyskały nowe, trzygłosowe brzmienie, przy czym Andrea Morricone, dyrygent i syn sławnego twórcy napisał słowa do tematu "The Ecstasy of Gold" z filmu "Dobry, zły i brzydki". W interpretacji Il Volo dobrze znane kompozycje zyskały świeżość i nową jakość. Sami muzycy byli bardzo podekscytowani możliwością nagrania takiego materiału, podkreślali przy tym duże wsparcie ze strony rodziny Morricone.