Czym jest łupież?

Jedną z dolegliwości, która dotyka bardzo wiele osób jest właśnie łupież. Są to widoczne na skórze głowy drobne płatki, powodujące nie tylko nieestetyczny wygląd fryzury, ale także spory dyskomfort. Przyspieszony podział komórek na owłosionej skórze głowy prowadzi do zbyt szybkiego złuszczania. Właśnie to jest głównym powodem występujących problemów.

Co powoduje powstawanie łupieżu?

Niekorzystne jest również przegrzewanie skóry głowy, które powoduje najczęściej używanie suszarki i innych urządzeń do prostowania lub kręcenia włosów. Warto także wskazać, że do podwyższenia temperatury dochodzi również zimą. Taka sytuacja jest możliwa, gdy czapki wykonane z nieoddychających, sztucznych materiałów.

Jaki szampon przeciwłupieżowy wybrać?

Skóra głowy, którą dotknął łupież może zmagać się także z innymi problemami. Niekiedy są to zbyt szybko przetłuszczające się włosy, ale nie tylko – czasami jest to przesuszenie lub nadmierne puszenie. Oprócz zdiagnozowania głównej przyczyny łupieżu warto także zapytać specjalistę o to, jakie preparaty należy stosować.

Marka Vichy posiada produkty przeciwłupieżowe przeznaczone jednakowo do włosów suchych, przetłuszczających się, normalnych oraz do wrażliwej skóry głowy. Oprócz tego, że pomagają one zwalczać łupież, to jednocześnie przywracają zdrowy wygląd naszym włosom. W jaki sposób?

Każdy z kosmetyków to nieco odmienny skład, który dodatkowo wspierany jest konkretnymi składnikami aktywnymi. Wybierając Dercos DS Szampon przeciwłupieżowy, włosy normalne i przetłuszczające się mamy pewność, że struktura włosa nie będzie zbytnio obciążona, a fryzura zawsze będzie wyglądała doskonale.

Dercos Szampon przeciwłupieżowy, wrażliwa skóra głowy to przede wszystkim kosmetyk dla wszystkich tych osób, które często spotykają się z problemem swędzenia i widocznymi zaczerwieniami, które sięgają niekiedy nawet w stronę czoła. Sam produkt pomaga w walce z łupieżem, ale jednocześnie jest bardzo delikatny i nie wywołuje podrażnień. Czasami jednak kluczowe jest odpowiednie nawilżenie, a już szczególnie wtedy, jeżeli kora włosa jest przesuszona i pojawia się puszenie. W takim przypadku sprawdzi się Dercos DS Szampon przeciwłupieżowy, włosy suche.

Niektóre formy łupieżu są jednak bardzo trudne do zwalczenia, a stan skóry głowy nie poprawia się przez dłuższy czas pomimo stosowania odpowiednich szamponów. Prawdopodobnie konieczne jest skorzystania z nieco silniejszego preparatu, którego działanie nie opiera się tylko na oczyszczaniu, ale także złuszczaniu martwego naskórka i regulacji produkcji łoju. Co w takim przypadku może okazać się niezbędne?

Dercos Micro Peel - Szampon peelingujący na ciężki, tłusty łupież to kosmetyk o nietypowej formule, która pomaga wyeliminować problem dzięki silnie działającym składnikom aktywnym. Szampon można stosować kilka razy w tygodniu. Nie tylko zwalcza łupież, ale także zapobiega jego nawrotom.