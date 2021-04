Materiał partnera: APART.pl

JEDYNA TAKA WIĘŹ - KAMPANIA APART Z OKAZJI DNIA MAMY

Najnowsza kampania marki Apart to opowieść o drobnych, czułych gestach, w których kryje się sekret najdoskonalszej relacji na świecie. Tej, jaka tworzy się między mamą i dzieckiem. Do kampanii, w której odzwierciedlono historię tak niezwykłej więzi, Apart zaprosił swoją ambasadorkę Małgorzatę Sochę i jej mamę, Bożenę Sochę.

Źródło: APART.pl