Justin Bieber wystąpi w Krakowie!

"Justin Bieber to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalna postać współczesnego świata rozrywki. Zarówno jego nowe, jak i starsze hity takie jak: "Peaches", "Love yourself", "Sorry", czy "Baby" od lat biją wszelkie rekordy popularności. Nie ma drugiego artysty, który tak jak on zamieniałby każdy projekt, którego dotyka, w czyste złoto, zachwycając przy tym grono tak oddanych mu fanów" – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Justina Biebera w Krakowie.