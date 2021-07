KASIA ZIELIŃSKA PONOWNIE DLA ARTELIONI - NOWA KAMPANIA MARKI

Kasia Zielińska doskonale uosabia kobietę, dla której powstaje biżuteria marki Artelioni. Jest ona przebojowa i świadoma, doskonale wie, jak podkreślić swoje atuty. Ceni naturalność, a także uwielbia bawić się obowiązującymi trendami, wyrażając swoją kreatywność poprzez dobór dodatków biżuteryjnych. Biżuteria Artelioni, projektowana z myślą o takiej właśnie kobiecie jest więc niesamowicie różnorodna, a jej styl balansuje między odważnym designem, modowym charakterem oraz nowoczesną elegancją. Wszystkie te cechy odnajdziemy wśród najnowszych propozycji Artelioni na lato. Modne dodatki według kreatorów marki to przede wszystkim bardzo kobiece kwiatowe wzory, bransoletki w stylu boho z naturalnymi kamieniami oraz ażurowe struktury, w tym zainspirowane gorącym trendem, czyli formą łańcucha. Wśród nowości nie brakuje także blasku markasytów z kolekcji Shine. Biżuteryjne kwiaty występują w wielu barwnych odsłonach, od subtelnych po bardziej wyraziste, a ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dopasowania naszyjnika z wybranymi kolczykami - bardziej subtelnymi z zapięciem w formie sztyftu lub efektownymi, wiszącymi kolczykami z kwiatami i swobodnie opadającymi łańcuszkami. Z pewnością wiele kobiet oczarują także nowe kolczyki z kolekcji Chantal, do wyboru w formie serca lub gwiazdki, które po założeniu gwarantują spektakularne wykończenie looku. Co ważne, w tym sezonie nie boimy się eksperymentować i nosimy dwa lub trzy naszyjniki jednocześnie, a także wieloelementowe kompozycje bransoletek, ozdobionych takimi kamieniami, jak agaty, beryle lub opale.