Kortowiada 2022: Kayah, PRO8L3M i inne gwiazdy zagrają nad jeziorem

Kayah

jest jedną z najbardziej charyzmatycznych i wszechstronnych polskich artystek. Jest wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów. Choć ma niezwykły dar do tworzenia radiowych przebojów ("Prawy do lewego" czy "Testosteron" to jedne z wielu przykładów), jej twórczość nie daje się zaszufladkować. Jako współwłaścicielka firmy fonograficznej, wspiera utalentowanych artystów.