Kortowiada 2022: rozpoczyna się sprzedaż karnetów

Choć pandemia mocno miesza w planach osób odpowiedzialnych za przygotowanie festiwali, w wypadku Kortowiady jedno pozostaje bez zmian: tak jak to bywało co roku, tak i tym razem można być pewnym, że w Kortowie pojawią się przedstawiciele różnych gatunków muzycznych. Nie zabraknie także wydarzeń towarzyszących. Jedną z atrakcji będzie Silent Party – cicha impreza, podczas której muzyka płynie w słuchawkach każdego uczestnika. A skoro o namiocie mowa, to warto pamiętać, że z biletów ulgowych na Silent Party będą mogli skorzystać posiadacze koszulek wydziałowych zaprojektowanych z myślą o Kortowiadzie. Ich sprzedaż trwa do 6 marca.