Królewskie życie w Madrycie! Sprawdź, kto zarabia najwięcej w drużynie Realu, nowym mistrzu Hiszpanii

1. Gareth Bale - 34 000 000 € rocznie, 653 846 € miesięcznie

Walia. Golf. Madryt - w tej kolejności. Kibice Realu doskonale znają słynny napis na fladze, którą Gareth Bale trzymał z kolegami z drużyny narodowej po jednym z meczów kadry. Osoby niewtajemniczone powinny wiedzieć, że, mówiąc oględnie, Walijczyk nie jest zakochany w swoim klubie. Często manifestuje to ostentacyjnie, chociażby…udając się do domu w czasie przerwy w meczu swojej drużyny. I nie ukrywa, że nie chciał odchodzić do innych klubów ze względu na swoją umowę, która gwarantuje mu zarobki na poziomie 34 milionów euro. No i oczywiście ze względu życie w Madrycie, gdyż wiele razy deklarował, że on i jego rodzina czują się w tym mieście znakomicie. A na licznych polach zlokalizowanych w okolicy miasta Gareth może oddawać się swojej ulubionej rozrywce, którą jest golf. Kontrakt Bale’a wygasa po sezonie 2021/22, dlatego księgowi Realu już chłodzą szampany…