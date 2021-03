Kruk & Wojtek Cugowski - kwintesencja wolności - kolejne szczegóły nowej płyty!

W Wojkowicach, pod czujnym okiem Michała Kuczery w studio MaQ Records trwają obecnie prace nad ostatnimi miksami najnowszej studyjnej płyty Kruka i Wojtka Cugowskiego. Album zatytułowany "Be There" ukaże się już 14 kwietnia i wydany zostanie pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski.

Na płycie znajdzie się 8 kompozycji, a teksty napisał i zaśpiewał Wojtek Cugowski.

Lista utworów prezentuje się następująco:

1. Rat Race

2. Hungry For Revenge

3. Prayer Of The Unbeliever (Mother Mary)

4. Made Of Stone

5. The Invisible Enemy

6. Dark Broken Souls

7. To Those In Power

8. Be There (If You Want To)

Piotr Brzychcy na gorąco komentuje to, co obecnie dzieje się kruczym obozie: "Jesteśmy w trakcie miksowania płyty i po raz pierwszy spotkaliśmy się w studiu bez instrumentów, bez nagrywania, ale za to z głowami pełnymi pomysłów na to, jak ma zabrzmieć ten nowy Kruk. Oczywiście pracą nad miksami utworów już od kilku dobrych tygodni dowodzi Michał Kuczera w MaQ Records i już spod jego ręki wychodzą w pełni zadowalające efekty. A ja i Wojtek Cugowski mamy też swoje uwagi i przemyślenia. Wojtek ma potężną wiedzę muzyczną, jest fanem i fascynatem szeroko pojętej muzyki i niezwykle wnikliwym producentem. W efekcie każdy najdrobniejszy szczegół jest brany pod lupę, a czasem nawet i mikroskop."

A Wojtek Cugowski dodaje: "Będzie mocno i potężnie, dokładnie tak jak powinna brzmieć hardrockowa płyta."

"Czasem słyszy się głosy, że muzyka rockowa to gatunek na wymarciu, że to zamknięty rozdział" - kontynuuje Brzychcy - "ale trudno mi się z tym zgodzić, gdy widzę, ile nam wszystkim sprawia to radości i ile jest w tym wszystkim pasji. Po prostu kochamy tą muzykę, na której się wychowaliśmy i ona dla nas jest wciąż aktualna, dlatego nie ma tu miejsca na jakiekolwiek kalkulacje. Wszystko wypływa prosto z nas, naszych serc i jest kwintesencją wolności. Nikogo nie musimy udawać, nie musimy naginać się do żadnych reguł, tworzymy po prostu swoją ścieżkę, a w zasadzie to korytarz powietrzny dla dalszego lotu Kruka."

Praca nad albumem trwała prawie dwa lata, ale trudno się temu dziwić, zważywszy jak wyglądał ostatni, pandemiczny rok. Zresztą - czas w jakim powstawały linie melodyczne i teksty napisane przez Wojtka Cugowskiego, odcisnął na nich swoje piętno; album niesie dość mroczne przesłanie, a utwory skłaniają do refleksji nad kondycją dzisiejszego człowieka .

Muzyka Kruka wymyka się sztywnym definicjom – na pewno czerpie inspiracje z klasycznego hard rocka spod znaku Deep Purple czy Rainbow, ale zespół nie boi się długich rozbudowanych kompozycji i flirtu z bardziej progresywnymi dźwiękami. Sam tytuł krążka "Be There" nawiązuje do poprzednich albumów Kruka („Be 3", „Be4ore", „Beyond"), a okładka również kontynuuje temat chłopca, którego postać pojawiła się po raz pierwszy na albumie „Be4ore". Autorką obrazu, który powstał na potrzeby okładki, jest Ewa Toczkowska.

Więcej informacji - wkrótce!