Kurtki przejściowe, czyli jesienne szlagiery, które nigdy nie wyjdą z mody.

Okres przejściowy jest trudny, bo pogoda bywa bardzo zmienna. Ciężko tak naprawdę przewidzieć, jaka aura będzie za chwilę. Pomocne okażą się kurtki przejściowe – funkcjonalne i idealne na jesienną porę. Sprawdź, które modele nigdy nie wyjdą z mody!

Jesień jest wyjątkowa, ponieważ pojawiają się ostatnie ciepłe dni, a jednocześnie w powietrzu czuć nadchodzące zmiany i ochłodzenie. Bez kurtki przejściowej ani rusz. Nie masz jeszcze takiego modelu w szafie? Zajrzyj do sklepu internetowego Answear, tam pojawia się wiele fasonów w szerokiej palecie barw oraz wzorów.

Kurtki przejściowe na jesień – nieśmiertelne klasyki

Jesienne szlagiery, które nie wychodzą z mody to okrycia wierzchnie o prostej formie i w stonowanym kolorze. To basiki bez, których ciężko wyobrazić sobie męską szafę!

Jesienią panowie chętnie noszą skórzane kurtki męskie, zarówno ramoneski ze skośnym zamkiem, jak i modele klasyczne przypominające okrycia amerykańskich pilotów. Wariant w czerni oraz w brązie to ponadczasowa propozycja, wręcz nieśmiertelna. Takie okrycia wierzchnie doskonale pasują do basików, a także do sportowych ubrań. Co ważne tak prosty fason kurtki spokojnie odnajdzie się też w połączeniu z gorącymi trendami sezonu. Produkt ze skóry naturalnej będzie Ci długo służył, co więcej im straszy tym bardziej zyskuje na charakterze. Eko wersje wysokiej jakości również będziesz wykorzystywać przez kilka sezonów z rzędu.

Okres przejściowy jest kapryśny, prawdziwym zbawieniem okazują się sportowe pikowane kurtki z kapturem. Nie przepuszczają wiatru, świetnie chronią przed deszcze, a do tego są niebywale stylowe. Takie okrycie wierzchnie nigdy nie znika z modowej czołówki. Pamiętaj, że im prostszy krój i spokojniejsza barwa tym więcej możliwości stylizacyjnych zyskujesz. Pikowane modele założysz do sportowych spodni, jak i do ulubionych jeansów, w połączeniu z materiałowym dołem też prezentuje się interesująco. W bardzo zimne dni dorzuć jeszcze bezrękawnik, a look stanie się cieplejszy!

Bomberka w sportowym klimacie nawiązuje swoją formą do kurtek amerykańskich graczy, to tak zwana bejsbolówka.

Zazwyczaj rękawy mają kontrastową barwę, albo są wykonane ze skóry. Natomiast przeciwdeszczowa propozycja posiada dodatkowo praktyczny kaptur. Mimo zmieniających się trendów bomberka wciąż ma mocną pozycję w męskiej garderobie – to połączenie sportu i nutki nonszalacji.

Jak jesień to i parki w militarnym stylu. To nieco dłuższy fason sięgający tuż za pośladki, a nawet dalej. Wyróżnia go duża liczba kieszeni oraz ściągacz umieszczony w pasie. Egzemplarz w kolorze czarnym, granatowym i zielonym to ponadczasowy bestseller. Dobrze zdecydować się na wodoodporną tkaninę, dzięki temu nie zaskoczy nas żadna pogoda.

