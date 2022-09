Marek Kaliszuk – Bezpowrotnie

Na swoim koncie ma wydanych już kilka singli: Naprzeciw, Bez Ciebie Nie ma Mnie, AUA, This Moment i KaWe - wszystkie utrzymane są w stylistyce nowoczesnego popu. Całość przygotowanego materiału na debiutancki album Marka będzie połączeniem elektroniki z żywymi i nieco szorstkimi brzmieniami. To co zdecydowanie wyróżnia Go na polskiej scenie, to charakterystyczna, ciepła, męska barwa głosu, duża skala i niespotykana swoboda w posługiwaniu się falsetem.