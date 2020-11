Nie widział córki od marca. Teraz tłumaczy dlaczego

W Polsce rośnie liczba zakażeń koronawirusem . Nowe obostrzenia, które wprowadzono, mają na celu ograniczenie transmisji wirusa. Osoby, które mają choroby współistniejące oraz seniorzy, są w grupie największego ryzyka. To właśnie dlatego słynny kick-boxer nie widział się z córką od 8 miesięcy.

Przemysław Saleta o pandemii koronawirusa i kontaktach z córką

Nicole od 13 r.ż. zmaga się z niewydolnością nerek . Jednym z dawców był jej ojciec. Przemysław Saleta nie zniósł tej operacji najlepiej. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył i konieczne było podłączenie sportowca do respiratora i wprowadzenie go w stan śpiączki farmakologicznej . Na szczęście wszystko skończyło się dobrze.

Oddanie nerki córce nie zbliżyło go do Nicole. W ubiegłym roku dziewczyna udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że ich kontakty są ograniczone. Zareagował na to sam sportowiec, który stwierdził, że słowa jego córki zostały źle zrozumiane. Przemysław Saleta stwierdził, że ma kontakt z córką, ale rzadko się widują.