Piękno tkwi w dodatkach – postaw na ich jakość

Obowiązkowe dodatki dla kobiet

Przede wszystkim musimy posiadać torebki – w różnych kolorach i wielkościach, bo inny model weźmiemy do pracy, do klubu i szykując się na wesele. Dalej ważna jest biżuteria. Z tego samego powodu co poprzednio przyda się kilka kompletów. Tutaj liczy się nie tylko okazja, ale w przypadku kolczyków i łańcuszka istotna jest też fryzura i dekolt. W innych okolicznościach idealny będzie komplet z cyrkonami lub drogimi kamieniami, a w innych biżuteria plastikowa, drewniana lub z piórami.