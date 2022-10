Poczuj świąteczną atmosferę i spędź dobry czas z najbliższymi. Spędź Kulturalne Święta i Muzycznego Sylwestra na 6.piętrze

Teatr 6.piętro zaprasza na najbardziej roztańczone i rozśpiewane widowisko pt. SINATRA 100+. To muzyczna podróż śladami jednej z najbarwniejszych postaci światowej estrady. Artysty – legendy, wielokrotnego zdobywcy Oscarów, Złotych Globów i Grammys, wszechstronnego, obdarzonego magicznym głosem i charyzmatyczną osobowością. Legendarnego wykonawcy takich hitów jak Strangers In The Night, New York, New York, I've Got You Under My Skin czy My Way.