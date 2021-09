Pokażą wszystko i zakończą historię 2CELLOS

"Idźcie i zobaczcie ich na żywo, bo to naprawdę jest zdumiewające. Nie pamiętam, żebym zobaczył cokolwiek bardziej ekscytującego, od czasu, kiedy widziałem Jimiego Hendrixa na żywo w latach sześćdziesiątych" – w ten sposób o duecie chorwackich wiolonczelistów wypowiedział się Elton John u progu ich oszałamiającej kariery. Dla potwierdzenia podziwu, jaki miał dla młodych muzyków, zabrał ich we wspólną trasę koncertową. W ten sposób po raz pierwszy przyjechali do Polski, gdzie stanęli na jednej scenie Atlas Areny z Eltonem Johnem. Było to 7 lipca 2012 roku. Po blisko dziesięciu latach, 13 maja 2022 roku, w tej samej hali, zespół 2CELLOS zagra w naszym kraju po raz ostatni. Będzie to koncert duetu, który w ciągu zaledwie dekady osiągnął w muzyce naprawdę wiele: od milionów fanów na całym świecie, poprzez wyprzedane koncerty, po entuzjastycznie przyjęte albumy. Bo 2CELLOS to coś o wiele więcej niż zespół dwóch genialnie uzdolnionych wiolonczelistów. Stjepan i Luka łamią stereotypy muzyczne i przekraczają granice między gatunkami. Są jedyni i niepowtarzalni. A mimo wszystko w przyszłym roku zespół wyruszy w swoją ostatnią trasę koncertową.