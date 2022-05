Promieniowanie UVB i jego wpływ na skórę.

Promieniowanie UVB a wpływ na skórę

UVB to wysokoenergetyczne promienie, które mają zdolność wnikania aż do najgłębszych warstw naszego naskórka. Do górnej warstwy skóry właściwej dociera zaledwie mały ich procent. Pobudzają one melanocyty do produkcji melaniny, czyli barwnika, który odpowiada za nadawanie koloru naszej cerze. Jest to jednak reakcja obronna skóry, ponieważ melanina pochłania część promieniowania słonecznego. W wyniku nierozsądnej ekspozycji na słońce może dojść do powstania rumienia, a nawet poparzeń.