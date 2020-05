Raper Koza oskarżony o gwałt i molestowanie. Była dziewczyna upubliczniła wstrząsające fakty

Raper Koza, a właściwie Kamil Białaszek to chłopak pochodzący z Raszyna. Jego pseudonim artystyczny wziął się od zabawnego wydarzenia z dzieciństwa. Podczas wycieczki do ZOO, gdzie udał się ze swoją klasą z podstawówki, pocałował kozę. Dostał za to 20 zł, a ksywa została z nim do dziś. I choć na Instagramie nie zgromadził jeszcze wielkiej publiczności, jego klipy w serwisie Youtube są naprawdę chętnie odtwarzane. Zdaje się, że Koza ma teraz świetną okazję, by zaistnieć nie tylko w środowisku hiphopowym, ale i w mediach, bowiem była dziewczyna oskarża go o przemoc psychiczną i seksualną.

Nadia, czyli była dziewczyna, opublikowała na swoim InstaStory szereg wiadomości. Raper Koza oskarżony został przez nią o manipulację, molestowanie i gwałt. "Hej. Chciałam Was poinformować, że Wasz ulubiony raper feminista (...) wykorzystuje po pijaku, bo "swojej dziewczyny nie trzeba pytać o zgodę", zdradza i obściskuje naćpany 16-latki na koncertach" - napisała. Oskarżenia są poważne, jednak dla niektórych wciąż nie były one dowodem na to, że chodzi o Białaszka. Nie musieli jednak długo czekać. "Nadia, czyli była dziewczyna, opublikowała na swoim InstaStory szereg wiadomości. Raper Koza oskarżony został przez nią o manipulację, molestowanie i gwałt. "Hej. Chciałam Was poinformować, że Wasz ulubiony raper feminista (...) wykorzystuje po pijaku, bo "swojej dziewczyny nie trzeba pytać o zgodę", zdradza i obściskuje naćpany 16-latki na koncertach" - napisała. "Oskarżenia są poważne, jednak dla niektórych wciąż nie były one dowodem na to, że chodzi o Białaszka. Nie musieli jednak długo czekać. Kamil Koza to osoba, która wykorzystuje i molestuje" - dodała.