Robert Plant & Alison Krauss ogłaszają pierwszą od dwunastu lat trasę koncertową!

To właśnie dziś Robert Plant i Alison Krauss zaprezentowali światu swoje najnowsze dzieło zatytułowane "Raise The Roof". Długo oczekiwany następca epickiego albumu "Raising Sand" z 2007 roku jest już dostępny! Z tej okazji duet ogłosił pierwszą od dwunastu lat trasę koncertową. Począwszy od 1 czerwca 2022 roku, członkowie elitarnego Rock and Roll Hall of Fame oraz 27-krotni laureaci nagrody Grammy będą prezentować nowe utwory podczas międzynarodowej trasy, składającej się głównie z koncertów plenerowych. Wydarzenia odbędą się w USA, Wielkiej Brytanii i Europie.