"Silver Tongue" – nowy singiel Alter Bridge. Nowy album "Pawns & Kings" – premiera już 14 października

Zespół Alter Bridge konsekwentnie wspinał się na na sam szczyt światowej hard rockowej czołówki. Przekroczyli wszelkie oczekiwania i standardy z ponad miliardem streamów, milionami sprzedanych egzemplarzy płyt, entuzjastycznym uznaniem krytyków, okładkami w m.in. Classic Rock Magazine i Guitar World oraz niezapomnianymi koncertami w m.in. Royal Albert Hall, O2 Arena i na Download Festival. Podczas tej podróży debiutancki album "One Day Remains" z 2004 r. znalazł się w pierwszej piątce listy Billboard Top 200 i pokrył się złotem. W 2007 roku wydana została druga płyta formacji "Blackbird", a solo z tytułowej kompozycji zostało uznane za 'Greatest Guitar Solo Of All Time' przez magazyn Guitarist, a niezliczona liczba fanów wyryła jego tekst i logo na swoich ciałach. Ten album również niedawno zdobył status Złotej Płyty w Wielkiej Brytanii. Bardzo dobre recenzje zyskała również płyta "Fortress" z 2013 roku, "5 na 5 gwiazdek" wg KERRANG! i Total Guitar, a Eddie Trunk umieścił ten album w swoim Top Ten płyt z ostatnich 10 lat. Z krążkiem "The Last Hero" z 2016 roku zespół powrócił do Top 10 na Top 200. Z kolejnym albumem – "Walk The Sky" formacja poszła za ciosem i płyta ta osiągnęła 1. miejsce na US Billboard Top Albums, Top 200 Alternative Albums, Top 200 Hard Rock Albums i Top 200 Rock Albums, a także #1 na kanadyjskiej liście Top Hard Music Albums. Album znalazł się również na pierwszym miejscu szwajcarskiej listy bestsellerów, wylądował w pierwszej piątce list w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii oraz Szkocji i znalazł się w zestawieniu "The 50 Best Rock Albums of 2019" wg magazynu Loudwire. A wszystko to zespół osiagnął dzięki swojemu skromnemu, ale konsekwentnemu podejściu, tworzeniu znaczących piosenek i graniu niezapomnianych koncertów. Jednak wpływowy kwartet – Myles Kennedy [wokal, gitara], Mark Tremonti [gitara, wokal], Brian Marshall [bas] i Scott Phillips [perkusja] – wspina się na kolejny poziom dzięki płycie "Pawns & Kings" [Napalm Records] w 2022 roku. To kulminacja prawie dwóch dekad przesiąkniętych krwią, potem, łzami i triumfem zdobytym dzięki woli walki i swojemu uporowi. Reprezentuje wzajemne oddanie członków zespołu i ich oddanie wiernym fanom.