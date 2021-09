Sopot Jazz Festival 2021

Wyjątkowy finał

W tym roku finał Sopot Jazz Festiwalu odcina się od poszukiwań i różnorodności przewijających się w dotychczasowych występach. To powrót do klasyki i standardów. Finałowy koncert Stanisława Soyki i Trio Arka Skolika to wspomnienie twórczości legendarnego Wojciecha Karolaka, jednego z ojców założycieli jazzu w Polsce.