Stylowe nowości od DeeZee na sezon jesień-zima 2020

Motocyklowe botki na grubej podeszwie - czarne lub w odcieniu złamanej bieli - to absolutny hit sezonu i ukłon w stronę klimatu grunge. Świetnie zgrają się one zarówno z krótkimi spodenkami ze skóry, jak i dłuższymi pantalonami od garnituru w niezwykle stylową kratę. Zaraz po nich warto zwrócić uwagę na combat boots z kieszonkami i pikowaniami. To must-have każdej garderoby i centralny punkt wielu niezwykle inspirujących stylizacji!