Sun Festival 2022 – Scena NOBOCOTO już w komplecie

BAMBI

Scena NOBOCOTO to nie tylko największe ksywki w labelu, ale też młode postacie, dla których występ na Sun Festival to szansa na występ na największej scenie w Polsce. To dlatego w line-up nie może zabraknąć najmłodszej damy w szeregach SBM. Bambi, która przebojem wdarła się do akcji SBM Starter, a jej elektroniczna stylistyka dobranych bitów tworzy jej własny klimat połączony z ciekawym wokalem i możliwościami rapowymi. Sprawdźmy, jak "Handpoke" i inne single zabrzmią na scenie w Kołobrzegu!